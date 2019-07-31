Трамп планирует заключить с РФ сделку по вооружениям

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заключит сделку с Москвой в сфере контроля за вооружениями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу C-Span.



Трамп в интервью заявил: "Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями, потому что мы добавляем в нее то, что нам не нужно".

Также Трамп добавил, что Китай пытается догнать США, однако все равно отстает.



Напомним, ранее советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который истекает в начале 2021 года, вряд ли будет продлен. Он подчеркнул, что договор изначально был несовершенен, поскольку не регулирует тактическое ядерное оружие малой дальности и российские системы доставки боезарядов.

Отметим, договор был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.