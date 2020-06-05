Трамп планирует вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных

Президент США Дональд Трамп приказал сократить количество американских военных в Германии. Соответствующее распоряжение было предоставлено Пентагону.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Всего в Германии размещены 34,5 тыс. американских военных. До сентября оттуда будут выведены 9,5 тыс. солдат. Некоторых из этих военных переведут в Польшу, в другие страны-союзницы, а также вернут в США.

Неназванный чиновник сообщил, что это решение стало результатом многомесячной работы генерала армии США, председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Майли.

Он также заверил, что сокращение контингента не имеет отношения к напряжению между Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"В присутствии большого числа американских военных в ФРГ сейчас нет необходимости ввиду общего увеличения расходов на оборону со стороны стран-членов НАТО", - сказал чиновник.

Подразделения США в Германии в настоящее время является крупнейшим американским военным контингентом в Европе и вторым крупнейшим в мире (после Японии). Кроме того, в работе американских военных объектов в ФРГ задействованы 17 тысяч американских гражданских лиц.

РБК-Украина писало, что в Германии заявили, что Трамп является "бактерией для НАТО".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель отказалась принять приглашение президента США Дональда Трампа в Вашингтон на саммит Большой семерки (G7).