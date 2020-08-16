Трамп отклонил предложение Путина принять участие в саммите по Ирану

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Он не против саммита после выборов президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в онлайн-саммите по Ирану, который ранее предложил его российский коллега Владимир Путин. Трамп допускает саммит уже после выборов в ноябре.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в среду.

По словам Трампа, Иран заинтересован в том, чтобы он проиграл выборы президента.

"Наверное, нет. Думаю, нужно подождать до выборов. Иран очень хочет, чтобы я проиграл", - сказал Трамп.

Путин 14 августа предложил провести онлайн-встречу "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН (России, Китая, США, Франции и Великобритании), а также Германии и Ирана. На встрече он призвал обсудить план действий по иранской ядерной программе и договориться о формировании в зоне Персидского залива механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявлял, что готов заключить "настоящую сделку" с властями Ирана в ядерной сфере.

Ранее Иран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа из-за гибели иранского генерала, командующего Корпусом стражи исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.