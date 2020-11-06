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Трамп не планирует признавать поражение на выборах президента, - CNN

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал своему окружению, что не планирует признавать свое поражение на президентских выборах. В то же время его советники говорят о мирной передаче власти в случае победы Джо Байдена.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Два советника Трампа и источник, близкий к президенту США, заявили, что американский лидер исчерпает все юридические способы борьбы с результатами голосования в некоторых ключевых штатах, прежде чем рассмотрит вопрос признания поражения.

"Он в боевом режиме. Он считает, что ему выгодно бороться", - заявил приближенный к Трампу собеседник телеканала.

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Также, как рассказали источники телеканала, сейчас окружение Трампа пытается выбрать того, кто расскажет президенту о "суровой реальности". Потенциально, эту роль могут получить Джаред Кушнер или Иванка Трамп.

В то же время самый высокий

Напомним, представитель демократов Джо Байден уже готовится объявить себя избранным президентом США. В ближайшее время, как пишут американские СМИ, он сделает соответствующее заявление.

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