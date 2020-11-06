Трамп не планує визнавати поразку на виборах президента, - CNN

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів своєму оточенню, що не планує визнавати свою поразку на президентських виборах. Водночас його радники говорять про мирну передачу влади у разі перемоги Джо Байдена.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Два радники Трампа та джерело, наближене до президента США, заявили, що американський лідер вичерпає всі юридичні способи боротьби з результатами голосування у деяких ключових штатах, перш ніж розгляне питання визнання поразки.

"Він у бойовому режимі. Він вважає, що йому вигідно боротися", - заявив наближений до Трампа співрозмовник телеканалу.

Також, як розповіли джерела телеканалу, зараз оточення Трампа намагається вибрати того, хто розповість президенту "сувору реальність". Потенційно, цю роль можуть отримати Джаред Кушнер або Іванка Трамп.

Водночас найвищий

Нагадаємо, представник демократів Джо Байден вже готується оголосити себе обраним президентом США. Найближчим часом, як пишуть американські ЗМІ, він зробить відповідну заяву.