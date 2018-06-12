Трамп планує організувати ще одну зустріч з Кім Чен Ином

Американський лідер назвав главу КНДР гідним переговірником

Глава Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що має намір зустрітися із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином ще раз. Про це він сказав після підписання спільної угоди, повідомляє телеканал CNN.

"(Кім Чен Ин, - ред.) гідний переговорник і дуже талановита людина, яка любить свою країну. Ми зустрінемося з ним знову", - підкреслив президент США.

Відповідаючи на питання журналіста, чи запросить глава США лідера КНДР у Білий дім, Трамп відповів, що "обов'язково зробить це".

Нагадаємо, глава КНДР Кім Чен Ин у підписаній за підсумками саміту в Сінгапурі угоді зобов'язався провести денуклеаризацію Корейського півострова.

Раніше повідомлялося, що Трамп і Кім Чен Ин підписали угоду за підсумками саміту в Сінгапурі. Трамп підкреслив, що дана угода стане критерієм, на який США і Північна Корея будуть орієнтуватися у майбутньому. У той же час він зазначив, що розраховує на якнайшвидший старт денуклеаризації Корейського півострова. У свою чергу, Кім Чен Ин зазначив, що цей документ призведе до серйозних змін.