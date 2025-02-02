Трамп після введення мит знову закликав Канаду стати "заповітним 51-м штатом"

"Ми платимо сотні мільярдів доларів, щоб субсидувати Канаду. Навіщо? Немає причин. Нам не потрібно нічого з того, що є в них", - пише він.

У своєму дописі американський президент заявив, що Штати мають необмежену енергію, що США повинні виробляти власні автомобілі та що країна має більше деревини, ніж будь-коли зможе використати. Канада зі свого боку, без субсидування від Сполучених Штатів - не зможе існувати.

"Без цієї величезної субсидії Канада перестане існувати як життєздатна країна. Жорстко, але вірно! Тому Канада має стати нашим заповітним 51-м штатом. Набагато нижчі податки і набагато кращий військовий захист для народу Канади - І ЖОДНИХ ТАРИФІВ", - резюмував Трамп.