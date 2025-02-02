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Трамп після введення мит знову закликав Канаду стати "заповітним 51-м штатом"

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп учора підписав указ про введення мит на імпорт із Канади, Мексики та Китаю, які набудуть чинності 4 лютого. Після цього він знову звернувся до Торонто, закликавши канадську державу стати 51-м штатом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в його соцмережі Truth Social.

"Ми платимо сотні мільярдів доларів, щоб субсидувати Канаду. Навіщо? Немає причин. Нам не потрібно нічого з того, що є в них", - пише він.

У своєму дописі американський президент заявив, що Штати мають необмежену енергію, що США повинні виробляти власні автомобілі та що країна має більше деревини, ніж будь-коли зможе використати. Канада зі свого боку, без субсидування від Сполучених Штатів - не зможе існувати.

"Без цієї величезної субсидії Канада перестане існувати як життєздатна країна. Жорстко, але вірно! Тому Канада має стати нашим заповітним 51-м штатом. Набагато нижчі податки і набагато кращий військовий захист для народу Канади - І ЖОДНИХ ТАРИФІВ", - резюмував Трамп.

Тарифи на імпорт з ЄС

Нагадаємо, днями під час спілкування з журналістами в Білому домі, президент США Дональд Трамп підтвердив, що збирається запровадити мита на товари з країн Європейського союзу. За його словами, ЄС «жахливо» поводився зі Сполученими Штатами.

"Чи введу я мита щодо ЄС? Ви ходите чесну відповідь чи політичну відповідь? Безумовно. ЄС жахливо з нами поводився", - сказав він.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп