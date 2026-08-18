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Трамп після наказу скоротити навчання з Південною Кореєю заявив, що Кім Чен Ін його завжди поважав

06:20 18.08.2026 Вт
2 хв
Що сказав Трамп про Кім Чен Ыне?
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп та Кім Чен Ин (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин ставиться до нього з повагою і відповів на заклик до діалогу. Це сталося після того, як днем раніше Трамп наказав скоротити військові навчання з Південною Кореєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство зазначає, що відносини Трампа з Кім Чен Ыном отримали менше уваги з боку Білого дому, ніж у перший президентський термін, коли вони зустрічалися та обмінювалися листами.

Проте Трамп неодноразово заявляв про зацікавленість у відновленні мирної дипломатії із північнокорейським лідером.

Учора у понеділок на запитання журналіста у Білому про те, чому Кім Чен Ин не відповів на його спроби відновити діалог, Трамп сказав: "Відповів". При цьому жодних робіт не повідомив.

"Кім Чен Ин завжди ставився до мене з повагою", - додав президент США.

Зазначимо, що ці слова пролунали через день після того, як Трамп у суботу доручив Пентагону "суттєво скоротити" спільні військові навчання США з Південною Кореєю.

Трамп аргументуючи такий крок послався на вартість навчань та відмову Сеула брати участь у діях проти Ірану.

Нагадаємо, нещодавно в КНДР заявили, що майбутні військові навчання США та Південної Кореї нібито наближають мир до ядерної війни.

У Пхеньяні також додали, що можуть скористатися своїм правом на самооборону.

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Сполучені Штати АмерикиКНДРКім Чен ИнДональд Трамп