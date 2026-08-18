Трамп після наказу скоротити навчання з Південною Кореєю заявив, що Кім Чен Ін його завжди поважав

Агентство зазначає, що відносини Трампа з Кім Чен Ыном отримали менше уваги з боку Білого дому, ніж у перший президентський термін, коли вони зустрічалися та обмінювалися листами.

Проте Трамп неодноразово заявляв про зацікавленість у відновленні мирної дипломатії із північнокорейським лідером.

Учора у понеділок на запитання журналіста у Білому про те, чому Кім Чен Ин не відповів на його спроби відновити діалог, Трамп сказав: "Відповів". При цьому жодних робіт не повідомив.

"Кім Чен Ин завжди ставився до мене з повагою", - додав президент США.

Зазначимо, що ці слова пролунали через день після того, як Трамп у суботу доручив Пентагону "суттєво скоротити" спільні військові навчання США з Південною Кореєю.

Трамп аргументуючи такий крок послався на вартість навчань та відмову Сеула брати участь у діях проти Ірану.