Трамп після наказу скоротити навчання з Південною Кореєю заявив, що Кім Чен Ін його завжди поважав

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин ставиться до нього з повагою і відповів на заклик до діалогу. Це сталося після того, як днем раніше Трамп наказав скоротити військові навчання з Південною Кореєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Агентство зазначає, що відносини Трампа з Кім Чен Ыном отримали менше уваги з боку Білого дому, ніж у перший президентський термін, коли вони зустрічалися та обмінювалися листами.
Проте Трамп неодноразово заявляв про зацікавленість у відновленні мирної дипломатії із північнокорейським лідером.
Учора у понеділок на запитання журналіста у Білому про те, чому Кім Чен Ин не відповів на його спроби відновити діалог, Трамп сказав: "Відповів". При цьому жодних робіт не повідомив.
"Кім Чен Ин завжди ставився до мене з повагою", - додав президент США.
Зазначимо, що ці слова пролунали через день після того, як Трамп у суботу доручив Пентагону "суттєво скоротити" спільні військові навчання США з Південною Кореєю.
Трамп аргументуючи такий крок послався на вартість навчань та відмову Сеула брати участь у діях проти Ірану.
Нагадаємо, нещодавно в КНДР заявили, що майбутні військові навчання США та Південної Кореї нібито наближають мир до ядерної війни.
У Пхеньяні також додали, що можуть скористатися своїм правом на самооборону.