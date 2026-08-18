Трамп после приказа сократить учения с Южной Кореей заявил, что Ким Чен Ын его всегда уважал

Агентство отмечает, что отношения Трампа с Ким Чен Ыном получили меньше внимая со стороны Белого дома, чем в первый президентский срок, когда они встречались и обменивались письмами.

Однако Трамп неоднократно заявлял о заинтересованности в возобновлении мирной дипломатии с северокорейским лидером.

Вчера в понедельник на вопрос журналиста в Белом о том, почему Ким Чен Ын не ответил на его попытки возобновить диалог, Трамп сказал: "Ответил". При этом никаких делай не сообщил.

"Ким Чен Ын всегда относился ко мне с уважением", - добавил президент США.

Отметим, что эти слова прозвучали спустя день после того, как Трамп в субботу поручил Пентагону "существенно сократить" совместные военные учения США с Южной Кореей.

Трамп аргументируя такой шаг сослался на стоимость учений и отказ Сеула участвовать в действиях против Ирана.