RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп после приказа сократить учения с Южной Кореей заявил, что Ким Чен Ын его всегда уважал

06:20 18.08.2026 Вт
2 мин
Что сказал Трамп о Ким Чен Ыне?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын относится к нему с уважением и ответил на призыв к диалогу. Это произошло после того, как днем ранее Трамп приказал сократить военные учения с Южной Кореей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство отмечает, что отношения Трампа с Ким Чен Ыном получили меньше внимая со стороны Белого дома, чем в первый президентский срок, когда они встречались и обменивались письмами.

Однако Трамп неоднократно заявлял о заинтересованности в возобновлении мирной дипломатии с северокорейским лидером.

Вчера в понедельник на вопрос журналиста в Белом о том, почему Ким Чен Ын не ответил на его попытки возобновить диалог, Трамп сказал: "Ответил". При этом никаких делай не сообщил.

"Ким Чен Ын всегда относился ко мне с уважением", - добавил президент США.

Отметим, что эти слова прозвучали спустя день после того, как Трамп в субботу поручил Пентагону "существенно сократить" совместные военные учения США с Южной Кореей.

Трамп аргументируя такой шаг сослался на стоимость учений и отказ Сеула участвовать в действиях против Ирана.

Напомним, недавно в КНДР заявили, что будущие военные учения США и Южной Кореи якобы приближают мир к ядерной войне.

В Пхеньяне также добавили, что могут воспользоваться своим правом на "самооборону".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиКНДРКим Чен ЫнДональд Трамп