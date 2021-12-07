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Трамп пишет мемуары о своей работе в Белом доме

Автор: Артур Родивилов

Бывший президент США Дональд Трамп пишет мемуары о своем четырехлетнем пребывании на посту главы государства. Он считает, что книга будет пользоваться спросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmax TV.

"Да, я пишу их мемуары. Вот увидите - это будет очень сильная вещь", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Трамп добавил, что его будущая книга "вызвала большой интерес у издателей". При этом 45-президент США не обозначил сроков публикации своих мемуаров, а также возможных тем, которые будут там освещены.

Трамп занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. За свою жизнь республиканец выпустил более десятка книг, самая известная из которых первая - "Искусство заключать сделки" (The Art of the Deal, 1987) написанная в соавторстве с журналистом Тони Шварцем. После публикации она продержалась в списке бестселлеров газеты The New York Times более трех месяцев, всего было продано более 1 млн экземпляров.

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Дональд Трамп