Трамп підтягнув на топ-посаду ще одну людину з Fox News

Президент США Дональд Трамп призначив телеведучу Fox News Жанін Пірро тимчасовою головою федеральної прокуратури у Вашингтоні.
Як передає РБК-Україна, про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.
"Я радий оголосити, що суддя Жанін Пірро буде призначена тимчасовим прокурором США по округу Колумбія. Жанін неймовірно кваліфікована для цієї посади й вважається одним із найкращих окружних прокурорів в історії штату Нью-Йорк. Вона сама по собі неперевершена. Вітаю, Жанін!", - написав американський президент.
Після оголошення про призначення Пірро залишила телеканал Fox News, де протягом 14 років була однією з провідних телеведучих. Вона працювала в популярній програмі "The Five", яка стала найрейтинговішим шоу на кабельному телебаченні.
До цього вона вела власну програму "Справедливість з суддею Жанін" протягом 11 років.
Перш ніж стати телеведучою, Пірро отримали значний юридичний досвід. Вона працювала помічником окружного прокурора та окружним прокурором в окрузі Вестчестер у штаті Нью-Йорк. Крім того, Пірро стала першою жінкою, яка обійняла посаду судді в окружному суді Вестчестера.
Як зазначають американські ЗМІ, Пірро є затятою прихильницею Трампа і часто вихваляла його у своїх соцмережах.
Варто зазначити, що Жанін Пірро не єдина телеведуча Fox News, яка покинула телебачення та перейшла працювати в адміністрацію Трампа.
Так, американський президент ще до своєї інавгурації призначив на посаду нового міністра оборони Піта Хегсета. Раніше він був ведучим телеканалу Fox News.
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