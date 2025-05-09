Трамп подтянул на топ-должность еще одного человека из Fox News

"Я рад объявить, что судья Жанин Пирро будет назначена временным прокурором США по округу Колумбия. Жанин невероятно квалифицирована для этой должности и считается одним из лучших окружных прокуроров в истории штата Нью-Йорк. Она сама по себе непревзойденная. Поздравляю, Жанин!", - написал американский президент.

После объявления о назначении Пирро покинула телеканал Fox News, где в течение 14 лет была одной из ведущих телеведущих. Она работала в популярной программе "The Five", которая стала самым рейтинговым шоу на кабельном телевидении.

До этого она вела собственную программу "Справедливость с судьей Жанин" в течение 11 лет.

Прежде чем стать телеведущей, Пирро получили значительный юридический опыт. Она работала помощником окружного прокурора и окружным прокурором в округе Вестчестер в штате Нью-Йорк. Кроме того, Пирро стала первой женщиной, которая заняла должность судьи в окружном суде Вестчестера.

Как отмечают американские СМИ, Пирро является ярой сторонницей Трампа и часто восхваляла его в своих соцсетях.