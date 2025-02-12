Трамп сподівається на позитивні результати майбутньої зустрічі своєї команди із Зеленським

За словами Трампа, розмова із Зеленським пройшла дуже добре.

"Він, як і президент Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.), хоче укласти мир", - додав президент США.

Трамп уточнив, що він обговорив із Зеленським "безліч тем", які пов'язані з війною. Але ключовою темою стала зустріч української делегації та американської, яка відбудеться в Мюнхені в п'ятницю, 14 лютого. Американську делегацію очолять віце-президент США Джей Ді Венс і держсекретар США Марко Рубіо.

"Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Пора припинити цю безглузду війну, під час якої відбуваються масові й абсолютно непотрібні смерті та руйнування. Хай благословить Господь народ Росії та України", - зазначив американський лідер.