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Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

Трамп сподівається на позитивні результати майбутньої зустрічі своєї команди із Зеленським

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський провели переговори. Зокрема, вони обговорили плани контактів на Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в Truth Social.

За словами Трампа, розмова із Зеленським пройшла дуже добре.

"Він, як і президент Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.), хоче укласти мир", - додав президент США.

Трамп уточнив, що він обговорив із Зеленським "безліч тем", які пов'язані з війною. Але ключовою темою стала зустріч української делегації та американської, яка відбудеться в Мюнхені в п'ятницю, 14 лютого. Американську делегацію очолять віце-президент США Джей Ді Венс і держсекретар США Марко Рубіо.

"Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Пора припинити цю безглузду війну, під час якої відбуваються масові й абсолютно непотрібні смерті та руйнування. Хай благословить Господь народ Росії та України", - зазначив американський лідер.

 

Чутки про зустріч Зеленського та Венса

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначав, що президент України Володимир Зеленський очолить делегацію України на конференції в Мюнхені.

Водночас CBS News писало про те, що віцепрезидент США Джей Ді Венс планує провести зустріч із головою української держави на Мюнхенській конференції з безпеки.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд ТрампМюнхенська конференція з безпеки