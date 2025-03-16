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Трамп підписав законопроєкт про фінансування уряду

Неділя 16 березня 2025 02:23
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Трамп підписав законопроєкт про фінансування уряду Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про державне фінансування (уряду). Тепер загроза "шатдауну" позаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Раніше в п'ятницю Сенат США більшістю голосів підтримав законопроєкт республіканців про фінансування уряду. Тепер же Трамп схвалив його, а також похвалив лідера демократів у Сенаті Чака Шумера за рішення дозволити розгляд законопроєкту. Тимчасовий захід фінансуватиме уряд до 30 вересня.

Що передувало

Нагадаємо, близько тижня тому Дональд Трамп публічно заявив, що не виключає оголошення в країні урядового "шатдауну". Він наголосив, що якби це сталося, то винними були б демократи.

Також ми писали, що напередодні голосування лідер сенатської меншості Чак Шумер заявив, що має намір підтримати законопроєкт про фінансування роботи урядових структур.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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