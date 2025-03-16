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Трамп подписал законопроект о финансировании правительства

Воскресенье 16 марта 2025 02:23
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Трамп подписал законопроект о финансировании правительства Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу президент США Дональд Трамп подписал законопроект о государственном финансировании (правительства). Теперь угроза "шатдауна" позади.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Ранее в пятницу Сенат США большинством голосов поддержал законопроект республиканцев о финансировании правительства. Теперь же Трамп одобрил его, а также похвалил лидера демократов в Сенате Чака Шумера за решение разрешить рассмотрение законопроекта. Временная мера будет финансировать правительство до 30 сентября.

Что предшествовало

Напомним, около недели назад Дональд Трамп публично заявил, что не исключает объявления в стране правительственного "шатдауна". Он подчеркнул, что если бы это произошло, то виновными были бы демократы.

Также мы писали, что накануне голосования лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил, что намерен поддержать законопроект о финансировании работы правительственных структур.

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