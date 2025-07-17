Трамп підписав закон про обмеження обігу фентанілу: в чому його суть

Президент США Дональд Трамп підписав закон про обмеження незаконного ввезення фентанілу в США. Документ збільшує терміни ув'язнення для торговців цією наркотичною речовиною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Церемонія підписання відбулася в присутності родин, які втратили близьких через вживання фентанілу.
Закон про припинення смертельного обігу цієї речовини або HALT Fentanyl Act - внесе цей опіоїд до Списку I. Це може призвести до посилення покарання для осіб, засуджених за злочини, пов'язані з використанням опіоїда.
Зазначимо, що адміністрація експрезидента Джо Байдена підтримала законопроєкт, але він "завис" у попередньому скликанні Сенату, контрольованому демократичною більшістю.
Фентаніл - синтетичний опіоїдний анальгетик. У медичних цілях його використовують для знеболювання хворих на рак і призначають людям, які одужують після болісних операцій.
Фентаніл також використовується для заспокоєння без снодійного ефекту. Анальгетик найчастіше використовується для внутрішньовенного введення, але, як і героїн, його можна викурювати чи нюхати.
Тривале захоплення фентанілом загрожує розвитком у людини наркоманії. Причому токсична дія цього препарату більш шкідлива навіть за морфін.
Нагадаємо, що незаконний обіг фентанілу є однією з головних причин запровадження мит США щодо Канади, Мексики та Китаю, які вважаються основними постачальниками цієї наркотичної речовини.
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