Трамп підписав закон GENIUS: що зміниться для ринку криптовалют

Новий законопроєкт стане першим в історії США масштабним нормативним актом, який регулює сферу цифрових валют. Документ формує правове підґрунтя для функціонування ринку стейблкоїнів, сукупний обсяг якого наразі оцінюють у 250 мільярдів доларів.

Стейблкоїни розглядаються як відносно стабільний тип криптовалют, оскільки їхній курс прив'язаний до таких активів, як, наприклад, американський долар. Законопроєкт був схвалений Палатою представників і Сенатом.

"Ми багато працювали. Це дуже важливий закон, закон GENIUS. Вони назвали його на честь мене. Я хочу подякувати вам. Це до біса гарний закон", - зазначив Трамп.

На церемонію підписання документа прибули як законодавці, так і керівники великих компаній, включно з Robinhood, Tether, Gemini та інших гравців крипто- і фінтех-галузі.

"Як я й обіцяв торік, закон GENIUS створює чітку і просту нормативну базу для встановлення і реалізації величезного потенціалу стабільних монет, забезпечених доларом. Це може бути, мабуть, найбільша революція у фінансових технологіях з часу появи самого Інтернету. Багато хто так говорить", - заявив американський президент.

За його словами, GENIUS дає можливість банкам і фінансовим організаціям випускати стейблкоїни, повністю забезпечені доларами США і казначейськими паперами, що, на думку Трампа, сприятиме посиленню позицій долара.