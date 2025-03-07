Трамп підписав указ про формування стратегічного резерву біткоїна

Як пише видання, після підписання указу біткоїн та інші токени впали, оскільки Сакс заявив, що гроші платників податків не витрачатимуться на придбання криптовалют.

За словами Сакса, резерв буде капіталізовано коштом біткоїнів, які вже належать федеральному уряду, які були конфісковані в рамках кримінального або цивільного судочинства, і США не продаватимуть жодної криптовалюти, внесеної в цей резерв.

"Уряд не буде купувати додаткові активи для резерву, крім тих, які отримані в результаті конфіскації", - написав він.

Наказ Трампа уповноважує міністрів фінансів і торгівлі розробляти "бюджетно-нейтральні стратегії" для придбання додаткових біткоїнів, за умови, що це не спричинить додаткових витрат для американських платників податків.

Сакс додав, що тим самим указом створюється ще один запас, що складається з інших цифрових активів, крім біткоїна.

Bloomberg пише, що біткоїн упав приблизно на 4% до 86 тисяч доларів о 20:10 за нью-йоркським часом у четвер. Чотири інших токени, які Трамп сказав, що хоче включити в резерв США - XRP, Ether SOL і ADA - також впали щонайменше на 3,5%.