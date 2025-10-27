Трамп підписав угоду з Малайзією і заявив, що результат "краще, ніж очікували"

Президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Азії підписав з прем’єр-міністром Малайзії Анваром Ібрагімом масштабну торговельну угоду, яка, за словами американського лідера, перевершила очікування обох сторін.
Угода передбачає надання Малайзії значного преференційного доступу до американського ринку для експорту хімікатів, машинобудівної та електротехнічної продукції, легкових автомобілів і сільгосппродукції.
Зі свого боку Малайзія зобов’язалася усунути бар’єри, що обмежують цифрову торгівлю, інвестиції та надання послуг, а також обмежити несанкціонований експорт товарів американського походження.
Трамп підкреслив, що угода не лише стимулює торгівлю між країнами, а й сприятиме розвитку сектору критично важливих мінералів і рідкоземельних елементів, які мають стратегічне значення для технологічної та оборонної промисловості. За його словами, Малайзія відкриє нові можливості для американських компаній у видобутку та переробці таких ресурсів.
Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що угода принесе користь не тільки великим корпораціям, а й малому та середньому бізнесу, зокрема в сільському господарстві, технологіях та сфері послуг. Він відзначив, що спільні інвестиції між країнами в рідкоземельні елементи та критично важливі мінерали будуть максимально прозорими та стійкими.
Прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім назвав угоду "важливою віхою", що не лише покращить двосторонні відносини, а й стане сигналом для всього регіону Південно-Східної Азії. За його словами, країна планує прискорено розвивати власний сектор видобутку та переробки рідкісноземельних елементів у партнерстві з американськими компаніями.
Ця угода є частиною стратегічної поїздки Трампа до трьох країн Азії. В рамках візиту американський президент вже взяв участь у підписанні мирної угоди між Таїландом і Камбоджею, спрямованої на деескалацію прикордонного конфлікту, а наступними етапами стануть візити до Японії та Південної Кореї, де очікується зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Трамп охарактеризував результат переговорів як "краще, ніж очікували", додавши, що угода з Малайзією може стати прикладом для майбутніх торговельних угод у регіоні. За його словами, вона не лише зміцнить економічні зв’язки між країнами, а й посилить американську присутність у стратегічно важливому регіоні Південно-Східної Азії.
Нагадаємо, Сполучені Штати, найімовірніше, відмовляться від планом введення 100% мита проти Китаю.
Так, торговий представник США Джеймісон Грір заявив напередодні, що торговельні переговори між Сполученими Штатами та Китаєм наближаються до "остаточних деталей".
Грір підкреслив, що було погоджено рамкову програму для переговорів між Трампом і Сі, зазначивши, що ця зустріч матиме велике значення і вплине на світову економіку на фоні триваючої торговельної війни.