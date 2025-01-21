Трамп підписав перші укази: про що в них йдеться

Які укази підписав Дональд Трамп

Через кілька годин після церемонії інавгурації 20 січня Дональд Трамп узявся до підписання перших указів на посаді.

Напередодні 47-й президент США заявив, що не хоче втрачати жодної хвилини, щоб виконати свої передвиборчі обіцянки. Він анонсував оприлюднення "близько 100 розпоряджень" та пообіцяв "одним розчерком пера скасувати десятки руйнівних і радикальних указів і дій адміністрації Байдена".

Виконавчі укази Трампа охоплюють широкий спектр питань внутрішньої та зовнішньої політики

Енергетика

Президент запровадив надзвичайний стан в енергетиці США.

Укази в цій сфері оголошують "національну енергетичну надзвичайну ситуацію" і "розв'язують руки" вітчизняному видобутку викопного палива. Вони спрямовані на збільшення видобутку нафти, газу та відновлення енергетичних проектів, які були зупинені попередньою адміністрацією.

Своїми розпорядженнями Трамп має намір відновити і прискорити федеральну програму лізингу ділянок під видобуток нафти і газу, зняти заборону на експорт скрапленого газу, скасувати заборону на буріння, зокрема в прибережних водах та в заповіднику ANWR на Алясці.

За рішенням президента, США знову вийде з Паризької кліматичної угоди (подібне рішення Трамп ухвалював під час своєї першої каденції), яка покликана скоротити викиди вуглекислого газу для боротьби зі зміною клімату.

Це призведе до скасування заходів щодо захисту довкілля та сповільнить темпи реалізації проєктів у сфері зеленої енергетики. Також будуть переглянуті обмеження на викиди парникових газів для автомобілів, скасовані "мандати" на електромобілі.

Відразу було не зрозуміло, які дії уряду спричинить надзвичайна ситуація в енергетиці. Хоча союзники Трампа припускають, що цей указ може дозволити адміністрації швидко затвердити трубопроводи та іншу інфраструктуру для видобутку викопного палива.

Боротьба з нелегальною міграцією

Дональд Трамп своїм указом оголосить нелегальну імміграцію на американо-мексиканському кордоні надзвичайною ситуацією.

Йдеться про посилення контролю на кордоні з Мексикою, відновлення будівництва стіни та надання військовим повноважень для забезпечення порядку на кордоні. Офіцери імміграційної служби отримають більше свободи для арешту мігрантів без кримінального минулого.

Для сповільнення міграції будуть введені жорсткіші правила отримання дозволів на роботу, грін-карт, віз.

За указом президента США, буде скасовано право на громадянство за правом народження для народжених у Штатах дітей, чиї батьки не мають легального імміграційного статусу.

Також буде призупинена програма переселення біженців у США щонайменше на чотири місяці.

Помилування засуджених за штурм Капітолія

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що після вступу на посаду планує швидко помилувати людей, засуджених за участь у штурмі Капітолія США 6 січня 2021. Команда президента склала список осіб, яких мають помилувати відповідним указом.

Зазначимо, загалом близько 1500 людей були засуджені за злочини, пов'язані заворушеннями біля будівлі Конгресу, і переважна більшість з них визнали свою провину.

Це майже всі, кому були висунуті звинувачення після нападу 6 січня 2021 року. Зараз за ґратами перебувають лише кілька сотень осіб.

Розблокування соцмережі TikTok

Крім того Трамп підписав указ, спрямований на призупинення виконання федеральної заборони проти TikTok на 75 днів. Упродовж цього терміну компанії, що використовують застосунок, не нестимуть за це відповідальності.

Виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, Трамп підтвердив своє бажання, щоб TikTok був проданий через "спільне підприємство" зі Сполученими Штатами.

Створення "Департаменту урядової ефективності"

Президент підписав указ про створення "Департаменту урядової ефективності" на чолі з його радником і донором Ілоном Маском. Очікувалося, що указ створить офіс DOGE в Білому домі, хоча спочатку Трамп заявляв, що група буде існувати поза урядом.

За словами Трампа, Маск матиме офіс у Білому домі, в якому працюватимуть близько 20 осіб. За словами Трампа, офіс DOGE в Білому домі допоможе забезпечити виконання рішень виконавчої влади.