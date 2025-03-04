Трамп підняв тарифи для товарів із Китаю вдвічі, - Bloomberg

"Білий дім... заявив, що Трамп... підписав указ про подвоєння тарифу для Китаю до 20%, який набуде чинності незабаром після опівночі у Вашингтоні", - пише видання.

У директиві йдеться про те, що "Пекін не зробив адекватних кроків" для розв'язання проблеми потоку незаконного фентанілу до США.

КНР зі свого боку розглядає можливість вжиття заходів у відповідь проти американського сільського господарства і продуктів харчування, про що повідомляло Global Times.

Крім Китаю, під нові 25% мита, які раніше було відкладено, потрапили Канада і Мексика. Трамп заявив, що з вівторка, тобто сьогоднішнього дня, має намір ввести тарифи проти цих країн. Bloomberg пише, що це стане серйозним ударом по двох найбільших торговельних партнерах США і підкреслить прагнення американського президента перебудувати світову торгівлю.

У понеділок Трамп заявив, що Мексиці та Канаді "не залишилося місця". Така відповідь прозвучала на запитання про те, чи можуть США домовиться про відтермінування мит, як це було зроблено місяць тому.

"Вони повністю готові. Вони набувають чинності завтра", - сказав глава Білого дому.