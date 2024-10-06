UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Трамп на першій зустрічі з Путіним запитав про постачання зброї Україні: NYT дізнався про деталі

Фото: Володимир Путін та Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У рамках саміту G20 у 2017 році у німецькому Гамбурзі відбулася перша особиста зустріч президентів США і Росії - Дональда Трампа і Володимира Путіна. Під час зустрічі лідери обговорили ключові питання світової політики, включно з роллю України в міжнародних відносинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Колишній держсекретар США Рекс Тіллерсон повідомив, що російський диктатор постарався переконати Трампа в негативних аспектах України, назвавши її корумпованою і сфабрикованою країною.

Путін підкреслив, що Росія має повне право на вплив в Україні, особливо у зв'язку з її історичним минулим і військовими діями на сході країни. У відповідь на обговорення можливої допомоги Україні з боку США, Трамп запропонував Путіну оцінити можливість постачання американської зброї в Україну, на що російський диктатор відповів негативно, попереджаючи, що "це буде помилкою".

Хоча Трамп прибув на зустріч, маючи яструбині позиції, підготовлені його радниками, він не зміг дати рішучу відсіч аргументам Путіна. Ця зустріч стала важливим моментом для розуміння майбутньої зовнішньополітичної позиції Трампа щодо України, яка виявилася неоднозначною і часто піддавалася критиці.

Політичне ставлення Трампа до України стало ключовим питанням його президентства, що особливо проявилося під час його повторних зустрічей із Путіним і призвело до подальших суперечок, включно з розслідуванням щодо імпічменту, пов'язаним із його розмовою з українським президентом Володимиром Зеленським у 2019 році.

Справжні події, що тривають у передвиборчій кампанії 2024 року, знову акцентують увагу на ставленні Трампа до України і його зовнішньополітичних поглядах.

Зустріч Зеленського та Трампа

27 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом. Переговори проходили в Trump Tower у Нью-Йорку.

Докладніше про зустріч Зеленського та Трампа, а також про те, що їй передувало, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в УкраїніВійна Росії проти України