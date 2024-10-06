Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что российский диктатор постарался убедить Трампа в негативных аспектах Украины, назвав ее коррумпированной и сфабрикованной страной.

Путин подчеркнул, что Россия имеет полное право на влияние в Украине, особенно в связи с ее историческим прошлым и военными действиями на востоке страны. В ответ на обсуждение возможной помощи Украине со стороны США, Трамп предложил Путину оценить возможность поставки американского оружия в Украину, на что российский диктатор ответил отрицательно, предупреждая, что "это будет ошибкой".

Хотя Трамп прибыл на встречу, имея ястребиные позиции, подготовленные его советниками, он не смог дать решительный отпор аргументам Путина. Эта встреча стала важным моментом для понимания будущей внешнеполитической позиции Трампа в отношении Украины, которая оказалась неоднозначной и часто подвергалась критике.

Политическое отношение Трампа к Украине стало ключевым вопросом его президентства, что особенно проявилось в ходе его повторных встреч с Путиным и привело к дальнейшим спорам, включая расследование об импичменте, связанное с его разговором с украинским президентом Владимиром Зеленским в 2019 году.

Настоящие события, продолжающиеся в предвыборной кампании 2024 года, снова акцентируют внимание на отношении Трампа к Украине и его внешнеполитических взглядах.