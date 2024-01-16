ua en ru
Вт, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах в Айові

Айова, Вівторок 16 січня 2024 05:47
UA EN RU
Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах в Айові Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

За попередніми підрахунками, Дональд Трамп переміг у кокусах Республіканської партії в Айові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Трамп вже має 17 делегатів від штату Айова на Республіканській конференції, на якій оберуть єдиного кандидата від партії.

Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах в АйовіФото: попередні підсумки кокусів Республіканської партії в Айові (edition.cnn.com)

Кокуси в Айові

У більшості штатів вибори відбуваються як завжди: потрібно з'явитися, проголосувати або, в крайньому випадку, відправити бюлетень поштою.

В Айові треба з'явитися особисто. Кокуси - збір громадськості, які відбуваються у церквах, школах, театрах чи звичайних будинках. На них потрібно з'явитися особисто та прийти у певний час. В Айові це 7 вечора.

Коли приходять виборці, представники кожного кандидата оголошують про підтримку свого кандидата і після цього відбувається голосування.

Вибори 2024 у США

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. У виборах беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська.

Нагадаємо, що за результатами опитування Трамп вирвався у лідери напередодні праймеріз у США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Вибори в США
NEWS
Кулеба про кампанії з дезінформації з боку РФ: вірте не у фейки, а в Україну
Кулеба про кампанії з дезінформації з боку РФ: вірте не у фейки, а в Україну
DAILY
Вадим Скібіцький: У росіян є мотивація воювати за гроші, щодня до армії йде близько 1000-1100 осіб
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький: У росіян є мотивація воювати за гроші, щодня до армії йде близько 1000-1100 осіб