Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах в Айові
За попередніми підрахунками, Дональд Трамп переміг у кокусах Республіканської партії в Айові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Трамп вже має 17 делегатів від штату Айова на Республіканській конференції, на якій оберуть єдиного кандидата від партії.
Фото: попередні підсумки кокусів Республіканської партії в Айові (edition.cnn.com)
Кокуси в Айові
У більшості штатів вибори відбуваються як завжди: потрібно з'явитися, проголосувати або, в крайньому випадку, відправити бюлетень поштою.
В Айові треба з'явитися особисто. Кокуси - збір громадськості, які відбуваються у церквах, школах, театрах чи звичайних будинках. На них потрібно з'явитися особисто та прийти у певний час. В Айові це 7 вечора.
Коли приходять виборці, представники кожного кандидата оголошують про підтримку свого кандидата і після цього відбувається голосування.
Вибори 2024 у США
Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. У виборах беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська.
Нагадаємо, що за результатами опитування Трамп вирвався у лідери напередодні праймеріз у США.
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