Трамп победил на внутрипартийных выборах в Айове
По предварительным подсчетам, Дональд Трамп победил в кокусах Республиканской партии в Айове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
У Трампа уже 17 делегатов от штата Айова на Республиканской конференции, на которой выберут единого кандидата от партии.
Фото: предварительные итоги кокусов Республиканской партии в Айове (edition.cnn.com)
Кокусы в Айове
В большинстве штатов выборы проходят, как обычно: нужно появиться, проголосовать или, в крайнем случае, отправить бюллетень почтой.
В Айове нужно появиться лично. Кокусы - сбор общественности, которые происходят в церквях, школах, театрах или обычных домах. На них нужно явиться лично и прийти в определенное время. В Айове это 7 вечера.
Когда приходят избиратели, представители каждого кандидата объявляют речь о поддержке своего кандидата и после этого происходит голосование.
Выборы 2024 в США
Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. В выборах участвуют две основные политические партии США: Демократическая и Республиканская.
Напомним, что по результатам опроса Трамп вырвался в лидеры накануне праймериз в США.
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