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Трамп победил на внутрипартийных выборах в Айове

Айова, Вторник 16 января 2024 05:47
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Трамп победил на внутрипартийных выборах в Айове Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

По предварительным подсчетам, Дональд Трамп победил в кокусах Республиканской партии в Айове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

У Трампа уже 17 делегатов от штата Айова на Республиканской конференции, на которой выберут единого кандидата от партии.

Трамп победил на внутрипартийных выборах в АйовеФото: предварительные итоги кокусов Республиканской партии в Айове (edition.cnn.com)

Кокусы в Айове

В большинстве штатов выборы проходят, как обычно: нужно появиться, проголосовать или, в крайнем случае, отправить бюллетень почтой.

В Айове нужно появиться лично. Кокусы - сбор общественности, которые происходят в церквях, школах, театрах или обычных домах. На них нужно явиться лично и прийти в определенное время. В Айове это 7 вечера.

Когда приходят избиратели, представители каждого кандидата объявляют речь о поддержке своего кандидата и после этого происходит голосование.

Выборы 2024 в США

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. В выборах участвуют две основные политические партии США: Демократическая и Республиканская.

Напомним, что по результатам опроса Трамп вырвался в лидеры накануне праймериз в США.

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