Трамп перемагає в усіх "хитких" штатах

Республіканець Дональд Трамп перемагає на виборах в Аризоні. Таким чином він здобув перемогу в усіх семи "хитких" штатах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.
Трамп отримує більшість в Аризоні - ще 11 голосів у колегії виборників. Загалом у Трампа вже 312 голосів виборників. У його опонентки демократки Камали Гарріс 226 голосів.
Трамп також виграв в шести інших так званих "хитких" штатах - Мічиган, Пенсільванія, Джорджія, Північна Кароліна, Вісконсин та Невада. Раніше Аризона вважалася штатом республіканців. Але у 2020 році демократ Джо Байден уперше із 1996 року переміг там, тому штат перейшов до "хитких".
За даними Associated Press, Трамп набрав 74,6 млн голосів по всій країні (50,5%), Гарріс - 70,9 млн (48%).
Конгрес затвердить голосування Колегії виборників 6 січня. Трамп та його майбутній віцепрезидент Джей ді Венс мають вступити на посаду 20 січня.
скриншот apnews.com
Вибори у США відбулися 5 листопада. Республіканець Дональд Трамп переміг демократку Камалу Гарріс зі значним відривом.
Це другий президентський термін Трампа та історичне повернення до Білого дому. Гарріс визнала поразку та зазначила, що передача влади буде мирною.
Чинний президент Джо Байден зустрінеться з Дональдом Трампом у Білому домі наступного тижня. Це є частиною процедури передачі влади.
Президент України Володимир Зеленський вже переговорив з Дональдом Трампом. За словами глави МЗС Андрій Сибіги, контакт між лідерами встановлено, команди будуть готувати майбутню зустріч.
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