Ефект Трампа: Coca-Cola буде додавати у напої справжній тростинний цукор

Глава Білого дому зазначив, що розмовляв з Coca-Cola про те, щоб "використовувати СПРАВЖНІЙ тростинний цукор у напоях компанії в Сполучених Штатах, і вони погодилися це зробити".

"Я хотів би подякувати всім, хто ухвалює рішення в Coca-Cola. Це буде дуже гарне рішення з їхнього боку - ви це побачите. Це просто краще!" - написав президент США.