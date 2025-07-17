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Ефект Трампа: Coca-Cola буде додавати у напої справжній тростинний цукор

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп заявив, що переконав компанію Coca-Cola використовувати у напоях справжній тростинний цукор, а не його замінники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку лідера у соцмережі Truth Social.

Глава Білого дому зазначив, що розмовляв з Coca-Cola про те, щоб "використовувати СПРАВЖНІЙ тростинний цукор у напоях компанії в Сполучених Штатах, і вони погодилися це зробити".

"Я хотів би подякувати всім, хто ухвалює рішення в Coca-Cola. Це буде дуже гарне рішення з їхнього боку - ви це побачите. Це просто краще!" - написав президент США.

Нагадаємо, у січні цього року європейський підрозділ Coca-Cola відкликав напої у шести країнах Європи через високий рівень хлорату, що потенційно шкідливий для здоров'я.

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Cocа-Cola Beverages Ukraine Ltd.