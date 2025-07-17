Эффект Трампа: Coca-Cola будет добавлять в напитки настоящий тростниковый сахар

Глава Белого дома отметил, что разговаривал с Coca-Cola о том, чтобы "использовать НАСТОЯЩИЙ тростниковый сахар в напитках компании в Соединенных Штатах, и они согласились это сделать".

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимает решение в Coca-Cola. Это будет очень хорошее решение с их стороны - вы это увидите. Это просто лучше!" - написал президент США.