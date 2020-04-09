Трамп ожидает завершения борьбы с коронавирусом в недалеком будущем

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

По его словам, США "опережают график" по борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп на брифинге 9 апреля заявил, что Соединенные Штаты "опережают график" в усилиях по замедлению распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Трампа, завершение борьбы с коронавирусом и восстановление экономики произойдет в недалеком будущем.

"Не люблю говорить об этом слишком громко, потому что внезапно ничего не происходит. Но я думаю, что это произойдет уже в недалеком будущем", - сказал американский лидер.

Трамп отметил, что решение об открытии страны будет приниматься совместно "с профессионалами…, с разными людьми, которые принимают решения".

Отметим, что США продолжают лидировать по числу заражений коронавирусом. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в этой стране уже заболели более 429 тысяч человек, почти 14,7 тысяч человек скончались.

Ранее сообщалось, что в крупных городах США, где складывается наиболее сложная ситуация с пандемией коронавируса, появляются признаки улучшения.