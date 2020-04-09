Трамп очікує завершення боротьби з коронавірусом в недалекому майбутньому

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

За його словами, США "випереджають графік" по боротьбі з коронавірусом

Президент США Дональд Трамп на брифінгу 9 квітня заявив, що Сполучені Штати "випереджають графік" в зусиллях по уповільненню поширення коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами Трампа, завершення боротьби з коронавірусом і відновлення економіки відбудеться у недалекому майбутньому.

"Не люблю говорити про це занадто голосно, бо раптово нічого не відбувається. Але я думаю, що це відбудеться вже в недалекому майбутньому", - сказав американський лідер.

Трамп зазначив, що рішення про відкриття країни буде прийматися спільно "з професіоналами..., з різними людьми, які приймають рішення".

Зазначимо, що США продовжують лідирувати за кількістю заражень коронавірусом. За останніми даними Університету Джонса Хопкінса, в цій країні вже захворіли понад 429 тисяч осіб, майже 14,7 тисяч людей померли.

Раніше повідомлялося, що у великих містах США, де складається найбільш складна ситуація з пандемією коронавіруса, з'являються ознаки поліпшення.