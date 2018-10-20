РФ вмешивается в американские выборы в соцсетях через механизмы, созданные стартапами в США

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Речь, в частности, идет о стартапе IFTTT Inc

Российская Федерация (РФ) осуществляет вмешательство в выборы в Соединенных Штатах Америки (США) в социальных сетях через механизмы, созданные стартапами в США. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Речь, в частности, идет о стартапе IFTTT Inc., который сделал возможным одновременное распространение одинаковых сообщений в нескольких соцсетях.

"Данные, обнародованные на этой неделе руководством Twitter, показали, что сотни аккаунтов, вероятно, связанных с Россией, действовали через механизмы IFTTT Inc.", - сообщает агентство.

Согласно информации издания, подобные действия в основном относятся к 2017 году, а также к первой половине 2018 года и, вероятно, были нацелены на то, чтобы скрыть источник распространяемых сообщений, а именно - из России.

Также отмечается, что основанный в Сан-Франциско стартап IFTTT Inc. позволил людям соединять несколько приложений и затем автоматически размещать контент в нескольких соцсетях.

Напомним, руководство Twitter распространило информацию об архиве из нескольких тысяч аккаунтов, которые могут быть причастны к вмешательству в американские выборы.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет ввести санкции против иностранных компаний или лиц, которые вмешиваются в американские выборы.