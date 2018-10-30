ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Трамп відповість на запитання слідчих у справі про втручання РФ у вибори

Новини » Політика    30.10.2018 - 11:42
Фото: Дональд Трамп (president.pl)
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Мюллер надіслав Трампу список питань про ймовірну змову співробітників його передвиборного штабу з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація відповість на питання спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії в американські вибори 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Fox News.

Зазначимо, Мюллер надіслав Трампу список питань про ймовірну змову співробітників його передвиборного штабу з Росією. Американські ЗМІ також писали, що Мюллер хоче особисто допитати Трампа.

"Смішно, що я повинен щось робити, я нічого (незаконного, - ред.) не робив, але так, ми, ймовірно, зробимо так, ми відповімо на питання", - сказав Трамп.

Спецпрокурор планує оприлюднити результати розслідування можливого втручання Росії в американські президентські вибори в середині листопада цього року, після проміжних виборів у Конгрес. Очікується, що Мюллер зробить публічний висновок по двом основним пунктам розслідування. Один з них - можлива змова передвиборного штабу Трампа з Кремлем. Другий - спроби глави Білого дому перешкодити правосуддю.

Нагадаємо, Bloomberg написав, що РФ здійснює втручання у вибори в США в соціальних мережах через механізми, створені американськими стартапами.

Також раніше керівництво Twitter розповсюдило інформацію про архів з декількох тисяч акаунтів, які можуть бути причетні до втручання в американські вибори.

США планують ввести нові мита на китайські товари на 257 млрд доларів, - Bloomberg Трамп доручив підготувути доповідь про порушення Росією договору про РСМД
Новини України Дональд ТрампСполучені Штати АмерикивыборыРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся