Трамп відповість на запитання слідчих у справі про втручання РФ у вибори

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Мюллер надіслав Трампу список питань про ймовірну змову співробітників його передвиборного штабу з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація відповість на питання спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії в американські вибори 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Fox News.

Зазначимо, Мюллер надіслав Трампу список питань про ймовірну змову співробітників його передвиборного штабу з Росією. Американські ЗМІ також писали, що Мюллер хоче особисто допитати Трампа.

"Смішно, що я повинен щось робити, я нічого (незаконного, - ред.) не робив, але так, ми, ймовірно, зробимо так, ми відповімо на питання", - сказав Трамп.

Спецпрокурор планує оприлюднити результати розслідування можливого втручання Росії в американські президентські вибори в середині листопада цього року, після проміжних виборів у Конгрес. Очікується, що Мюллер зробить публічний висновок по двом основним пунктам розслідування. Один з них - можлива змова передвиборного штабу Трампа з Кремлем. Другий - спроби глави Білого дому перешкодити правосуддю.

Нагадаємо, Bloomberg написав, що РФ здійснює втручання у вибори в США в соціальних мережах через механізми, створені американськими стартапами.

Також раніше керівництво Twitter розповсюдило інформацію про архів з декількох тисяч акаунтів, які можуть бути причетні до втручання в американські вибори.