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Трамп відповів Китаю щодо введення мита на американські товари

Новини » Політика    23.08.2019 - 20:29
Трамп відповів Китаю щодо введення мита на американські товари
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп закликав американські компанії піти з китайського ринку

Президент США Дональд Трамп оголосив про те, що готує відповідні заходи щодо запровадження Китаєм пошлин на американські товари. Про це повідомив Трамп у своєму Twitter.

Трамп звинуватив уряд Китаю в крадіжці інтелектуальної власності Америки. За його словами це завдає шкоди США в мільярди доларів кожен рік.

"Нам не потрібен Китай. Відверто кажучи, нам було б набагато краще без них. Китай заробляв на Штатах і крав у нас рік за роком, і цьому необхідно покласти край. Я оголошу про заходи сьогодні вдень", - написав президент США.

За повідомленням Трампа, американські компанії, серед яких Fed Ex, Amazon, UPS, були оповіщені про необхідність знайти альтернативи Китаю і повертати бізнес і виробництво в США.

Повідомляється, що Китай має намір ввести нові мита з 1 вересня і з 15 грудня. Влада Китаю введуть 5% мито на поставки соя-бобів та нафти зі Сполучених Штатів з наступного місяця і повернуть 25% мито на американські автомобілі з 15 грудня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Трамп пригрозив ввести нові 10% мита на імпортовані з Китаю товари. Пізніше президент США відклав введення мит на китайські товари.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайДональд Трамп
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