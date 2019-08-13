США отложили введение пошлин на китайские товары

Иллюстративное фото (Коллаж РбК-Украина)

Пошлины должны были вступить в силу в сентябре 2019 года

Соединенные Штаты Америки отложили введение 10% пошлины на некоторые китайские продукты, включая ноутбуки и смартфоны до 15 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, пошлины должны были вступить в силу в сентябре текущего года.

Среди других товаров из Китая, на которые должны распространяться 10% пошлины - компьютеры, игровые приставки, определенные игрушки, компьютерные мониторы и некоторые предметы обуви и одежды.

Кроме того, от пошлин полностью освободят товары, которые основаны на здоровье, безопасности, национальной безопасности и других факторах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил ввести новые 10% пошлины на импортируемые из Китая товары. В то же время американский лидер заявил, что "США с нетерпением ждут продолжения нашего позитивного диалога с США по всеобъемлющему торговому соглашению".

Кроме того, Китай и США после более чем двухмесячного перерыва возобновили переговоры по торговым вопросам. Это был уже 12 по счету раунд консультаций, который в этот раз проходил в Шанхае на протяжении двх дней - 30-31 июля. От американской стороны приняли участие представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.