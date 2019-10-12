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Трамп отреагировал на расследование против его адвоката

Новости » Политика    12.10.2019 - 20:14
Трамп отреагировал на расследование против его адвоката
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп назвал расследование продолжением охоты на ведьм

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на начало расследования относительно деятельности его адвоката Руди Джулиани в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента в Twitter.

По словам президента США, представители Демократической партии продолжают охоту на ведьм. Также Трамп назвал своего личного адвоката "легендарным разрушителем криминала".

"Итак, теперь они (демократы - ред.) преследуют легендарного "разрушителя криминала" и величайшего мэра в истории Нью-Йорка Руди Джулиани. Иногда он может казаться грубым, но он отличный парень и замечательный адвокат. Такая односторонняя охота на ведьм происходит в США. Глубинное государство. Стыдно", - написал Трамп.

Трамп отреагировал на расследование против его адвоката

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах заявили о начале расследования в отношении деятельности личного адвоката президента Руди Джулиани в Украине. В частности, речь идет о лоббировании интересов некоторых украинских политиков. Расследование начали федеральные прокуроры Манхэттена.

Как писало РБК-Украина, сам Джулиани заявил, что не владеет информацией о начале расследования его деятельности в Украине. Джулиани подчеркнул, что ему ничего не известно о расследовании прокуроров Манхэттена.

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