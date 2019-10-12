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Трамп відреагував на розслідування проти його адвоката

Новини » Політика    12.10.2019 - 20:14
Трамп відреагував на розслідування проти його адвоката
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп назвав розслідування продовженням полювання на відьом

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на початок розслідування щодо діяльності його адвоката Руді Джуліані в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського президента у Twitter.

За словами президента США, представники Демократичної партії продовжують полювання на відьом. Також Трамп назвав свого особистого адвоката "легендарним руйнівником криміналу".

"Отже, тепер вони (демократи - ред.) переслідують легендарного "руйнівника криміналу" та найвеличнішого мера в історії Нью-Йорка Руді Джуліані. Іноді він можу здаватися грубим, але він відмінний хлопець та чудовий адвокат. Таке одностороннє полювання на відьом відбувається в США. Глибинна держава. Соромно", - написав Трамп.

Трамп відреагував на розслідування проти його адвоката

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах заявили про початок розслідування щодо діяльності особистого адвоката президента Руді Джуліані в Україні. Зокрема, мова йде про лобіювання інтересів деяких українських політиків. Розслідування почали федеральні прокурори Манхеттена.

Як писало РБК-Україна, сам Джуліані заявив, що не володіє інформацією про початок розслідування його діяльності в Україні. Джуліані наголосив, що йому нічого не відомо про розслідування прокурорів Манхеттена.

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