ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп отреагировал на появление Ким Чен Ына

Новости » Политика     03.05.2020 - 03:52
Трамп отреагировал на появление Ким Чен Ына
Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (whitehouse.gov)

Он заявил, что рад видеть лидера КНДР здоровым

Президент США Дональд Трамп отреагировал на появление северокорейского лидера Ким Чен Ына после трех недель отсутствия на публике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Он прокомментировал свежие фото Ким Чен Ына с церемонии открытия завода, отметив, что рад видеть его здоровым.

"Я, например, рад видеть, что он вернулся и в добром здравии", - написал американский президент.

Напомним, вчера ночью стало известно, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике. Это первое публичное выступление главы КНДР за последние 20 дней. Ким Чен Ын принял участие в завершении строительства завода по производству удобрений в Пхеньяне.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции на сердце, которую недавно перенес.

Слухи об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына появились после того, как он пропустил празднование дня рождения своего деда 15 апреля. Его видели за четыре дня до этого на заседании политбюро.

28 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у него появилась информация относительно состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Трамп добавил, что надеется, что у главы КНДР все в порядке, однако раскрывать больше информации американский президент не стал.

Появилось видео первого публичного выхода Ким Чен Ына после слухов о смерти Появились фото первого за 20 дней публичного выхода Ким Чен Ына
Новости Украины Ким Чен ЫнДональд Трамп
News
On Top