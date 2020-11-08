Трамп отреагировал на объявление СМИ о победе Байдена

Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)

Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление американских СМИ о победе Джо Байдена. Он выразил удивление, с какого момента журналисты стали объявлять того или иного кандидата президентом.

Об этом он написал в Twitter.

7 ноября ряд американских СМИ, включая CNN, NBC и Fox News заявил о победе Байдена на выборах президента США. При этом в нескольких штатах еще продолжается подсчет голосов.

"С каких пор мейнстримные СМИ объявляют, кто будет нашим следующим президентом? За две последние недели мы много чего узнали", - написал он.

Напомним, окружение Трампа советовало ему готовиться к возможности того, что он проиграл выборы. Однако речь, в которой кандидат признает свое поражение, не готовится.

Кроме того, накануне лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани, выступая на пресс-конференции в Филадельфии, заявил, что в штате Пенсильвания под вопросом находятся по меньшей мере 600 тысяч бюллетеней.