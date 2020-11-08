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Трамп відреагував на оголошення ЗМІ про перемогу Байдена

США, Неділя 08 листопада 2020 22:56
Трамп відреагував на оголошення ЗМІ про перемогу Байдена
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп розкритикував заяву американських ЗМІ про перемогу Джо Байдена. Він висловив здивування, з якого моменту журналісти стали оголошувати того чи іншого кандидата президентом.

Про це він написав у Twitter.

7 листопада низка американських ЗМІ, включаючи CNN, NBC і Fox News заявила про перемогу Байдена на виборах президента США. При цьому в кількох штатах ще триває підрахунок голосів.

"З яких пір мейнстримні ЗМІ оголошують, хто буде нашим наступним президентом? За два останні тижні ми багато чого дізналися", - написав він.

Нагадаємо, оточення Трампа радило йому готуватися до можливості того, що він програв вибори. Проте промова, в якій кандидат визнає свою поразку, не готується.

Крім того, напередодні лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. Своєю чергою, чинний глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.

Адвокат Трампа Рудольф Джуліані, виступаючи на прес-конференції у Філадельфії, заявив, що у штаті Пенсільванія під питанням знаходяться щонайменше 600 тисяч бюлетенів.

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