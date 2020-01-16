Трамп отменял свой визит в Польшу из-за Зеленского, - Парнас

Президент США Дональд Трамп в прошлом году отменил визит в Польшу, чтобы надавить на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил близкий соратник личного адвоката президента Дональда Трампа Лев Парнас в интервью MSNBC.

Парнас отметил, что Трамп использовал ураган как оправдание.

"Президент Трамп должен был лично встретиться с Зеленским в Польше. Но он использовал ураган как оправдание. Это было не из-за урагана. А потому, что он слился, потому что Зеленский все еще не сделал попытки и не приложил усилий, чтобы сделать объявление (о расследовании в отношении Байдена, - ред.)", - рассказал Лев Парнас.

Напомним, 1 сентября 2019 года планировалась встреча Зеленского и Трампа. В частности, планировалось, что они проведут встречу в Варшаве, куда оба президента должны были приехать для участия в мероприятиях по случаю годовщины Второй мировой войны.

Однако, два президента не встретились в Польше. Американский лидер отменил поездку в Варшаву в связи с тем, что на Флориду надвигался ураган.

РБК-Украина писало, что потом два лидера стран таки встретились, но уже в Вашингтоне. После их встречи началась процедура импичмента Трампа.