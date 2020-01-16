Трамп відміняв свій візит в Польщу через Зеленського, - Парнас

Президент США Дональд Трамп минулого року скасував візит до Польщі, щоб натиснути на президента України Володимира Зеленського. Про це заявив близький соратник особистого адвоката президента Дональда Трампа Лев Парнас в інтерв'ю MSNBC.

Парнас зазначив, що Трамп використав ураган як виправдання.

"Президент Трамп повинен був особисто зустрітися із Зеленським у Польщі. Але він використав ураган як виправдання. Це було не через ураган. А тому, що він злився, бо Зеленський все ще не зробив спроби і не доклав зусиль, щоб зробити оголошення (про розслідування щодо Байдена, - ред.)", - розказав Лев Парнас.

Нагадаємо, 1 вересня 2019 року планувалася зустріч Зеленського та Трампа. Зокрема, планувалося, що вони проведуть зустріч у Варшаві, куди обидва президенти повинні були приїхати для участі в заходах з нагоди річниці Другої світової війни.

Проте, два президента не зустрілися в Польщі. Американський лідер скасував поїздку до Варшави у зв'язку з тим, що на Флориду насувався ураган.

РБК-Україна писало, що потім два лідери країн таки зустрілись, але вже у Вашингтоні. Після їхньої зустрічі почалась процедура імпічмента Трампа.