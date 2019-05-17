Трамп отложил введение пошлин на автомобили

Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом Business Insider.

Сообщается, что такое решение американский лидер принял после того, как изучил доклад министерства торговли.

В частности, Трамп поручил представительству американской торговли провести переговоры с ЕС, Японией и другими странами. Спустя 180 дней Трамп должен получить отчет о результатах переговоров.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что администрация Дональда Трампа собирается на полгода отложить введение пошлин на импорт автомобилей из ЕС.

Еще летом прошлого года Трамп пригрозил ЕС ввести пошлины на все ввозимые в страну европейские автомобили, если Брюссель не снимет торговые барьеры и тарифы для американских товаров. Вашингтон тогда ввел пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, Брюссель в ответ ввел тарифы на американские товары.

Ранее генеральный директор Еврокомиссии по вопросам торговли Жан-Люк Демарти заявил, что Европейский союз готов ввести пошлины на импорт американских товаров на общую сумму 20 млрд евро, в случае если США введет дополнительные пошлины на европейские автомобили.