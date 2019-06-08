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Трамп відклав запровадження нових мит на товари з Мексики

Новини » Економіка    08.06.2019 - 04:54
Трамп відклав запровадження нових мит на товари з Мексики
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Мексика погодилася приймати більше мігрантів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що рішення про запровадження нових мит щодо Мексики відкладене на невизначений термін завдяки угоді, якої дійшли сторони в результаті переговорів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Twitter Трампа.

Зокрема, Мексика погодилася приймати більше мігрантів, які шукають притулку в США, поки вони чекають рішення американської влади.

"Мексика, своєю чергою, погодилася вжити рішучих заходів, щоб зупинити потік міграції через Мексику до нашого південного кордону", - написав Трамп.

Він додав, що це необхідно, щоб боротися з нелегальною міграцією.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планував оголосити про запровадження нового режиму НС для застосування мит щодо Мексики з метою протидії нелегальній міграції та контрабанді наркотиків.

Раніше Трамп заявляв, що готується запровадити нові мита щодо Мексики в разі провалу переговорів із боротьби з нелегальною міграцією.

Він обіцяв, якщо ситуація на кордоні з Мексикою не змінитися, до липня мита зростуть до рівня 10%, у серпні вони становитимуть 15%, у вересні - 20%, жовтні - 25%.

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