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Трамп відхилив пропозицію Путіна взяти участь у саміті по Ірану

Вашингтон, Неділя 16 серпня 2020 05:06
Трамп відхилив пропозицію Путіна взяти участь у саміті по Ірану
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Він не проти саміту після виборів президента США

Президент США Дональд Трамп заявив, що не братиме участі в онлайн-саміті по Ірану, який раніше запропонував його російський колега Володимир Путін. Трамп допускає саміт вже після виборів в листопаді.

Про це він заявив під час прес-конференції в середу.

За словами Трампа, Іран зацікавлений в тому, щоб він програв вибори президента.

"Напевно, немає. Думаю, потрібно почекати до виборів. Іран дуже хоче, щоб я програв", - сказав Трамп.

Путін 14 серпня запропонував провести онлайн-зустріч "п'ятірки" постійних членів Радбезу ООН (Росії, Китаю, США, Франції і Великобританії), а також Німеччини та Ірану. На зустрічі він закликав обговорити план дій щодо іранської ядерної програми і домовитися про формування в зоні Перської затоки механізмів забезпечення безпеки та зміцнення довіри.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляв, що готовий укласти "справжню угоду" з владою Ірану в ядерній сфері.

Раніше Іран видав ордер на арешт президента США Дональда Трампа через загибель іранського генерала, командувача Корпусом варти ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані.

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