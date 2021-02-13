Трамп не откликнулся на просьбу остановить протестующих при штурме Капитолия, - CNN

Как отмечает телеканал, президент обратился к сторонникам через Twitter только через несколько часов после атаки.

По данным CNN, Трамп не откликнулся на просьбу Маккарти.

"Что же, Кевин, я полагаю, что люди расстроены из-за выборов больше, чем ты", - якобы сказал глава государства.

По данным телеканала, разъяренный Маккарти сказал президенту, что протестующие забрались к нему в офис через окно.