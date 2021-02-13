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Трамп не відгукнувся на прохання зупинити протестуючих при штурмі Капітолію, - CNN

Автор: Артур Родивилов

Дональд Трамп не став відкликати протестувальників під час штурму Капітолію 6 січня. Хоча його просив про це лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті.

Про це з посиланням на телефонну розмову однопартійців повідомили джерела телеканалу CNN.

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Як зазначає телеканал, президент звернувся до прихильників через Twitter тільки через кілька годин після атаки.

За даними CNN, Трамп не відгукнувся на прохання Маккарті.

"Що ж, Кевін, я вважаю, що люди засмучені через вибори більше, ніж ти", - нібито сказав глава держави.

За даними телеканалу, розлючений Маккарті сказав президенту, що протестувальники забралися до нього в офіс через вікно.

Нагадаємо, Сенат Конгресу США визнав процес імпічменту над екс-президентом Дональдом Трампом конституційним.

Як відомо, Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента, а також про їхнє вторгнення в Капітолій.

26 січня Сенат отримав резолюцію про імпічмент Трампа від Палати представників США.

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