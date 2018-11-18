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Трамп отказался слушать запись убийства Хашкаджи

Новости » Общество    18.11.2018 - 19:00
Трамп отказался слушать запись убийства Хашкаджи
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

По словам Трампа, запись очень болезненная

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался слушать аудиозапись, на которой запечатлен момент убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Сообщается, что в интервью на телеканале Fox News Трмпа спросили по поводу записи, на которой запечатлен момент убийства Хашкаджи в Стамбуле.

"Да, у нас есть эта запись. Но я не хочу ее слушать. Да и незачем мне это делать", - сказал он.

По словам Трампа, запись очень болезненная.

"Ужасно то, что там записано. Мне рассказали, что на ней содержится, так что мне нет надобности слушать", - сказал глава Белого дома.

Президент США описал произошедшее в Стамбуле как ужас и жестокость, однако все равно назвал Саудовскую Аравию близким союзником Соединенных Штатов. По его словам, вполне возможно, что никто никогда не узнает имя настоящего заказчика убийства журналиста.

Напомним, ранее в Госдепартаменте США заявили, что правительство США не заключило окончательного вывода о том, кто несет ответственность за убийство саудовского журналиста.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампДжамаль Хашкаджи
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