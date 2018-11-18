Трамп відмовився слухати запис вбивства Хашкаджі

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

За словами Трампа, запис дуже болюча

Президент США Дональд Трамп заявив, що відмовився слухати аудіозапис, на якому відображений момент вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Повідомляється, що в інтерв'ю на телеканалі Fox News Трмпа запитали з приводу запису, на якому відображений момент вбивства Хашкаджі в Стамбулі.

"Так, у нас є цей запис. Але я не хочу його слухати. Та й нема чого мені це робити", - сказав він.

За словами Трампа, запис дуже болючий.

"Жахливо те, що там записано. Мені розповіли, що на ній міститься, так що мені немає потреби слухати", - сказав глава Білого дому.

Президент США описав подію в Стамбулі як жах і жорстокість, проте все одно назвав Саудівську Аравію близьким союзником Сполучених Штатів. За його словами, цілком можливо, що ніхто ніколи не дізнається ім'я справжнього замовника вбивства журналіста.

Нагадаємо, раніше в Держдепартаменті США заявили, що уряд США не уклало остаточного виводу про те, хто несе відповідальність за вбивство саудівського журналіста.