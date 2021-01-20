ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Трамп оставил записку для Байдена перед вылетом из Белого дома

Автор: Роман Тверденко

Президент США Дональд Трамп оставил записку для Джо Байдена, который сегодня станет 46-м президентом Штатов. Ее содержание неизвестно.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Politico.

Также приветственную записку оставила и первая леди Мелания Трамп для супруги Джо Байдена Джилл. Ее содержание и контекст неизвестны.

Традиция оставлять записку президентом перед выездом из Белого дома относительно недавняя. Первым ее оставил президент Рональд Рейган для Джорджа Буша-старшего в 1989 году. В ней он написал афоризм "Не позвольте индейкам сбить вас с ног" и нарисовал слона (символ Республиканской партии - прим.) в окружении этих птиц.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп покинул Белый дом и вылетел из Вашингтона во Флориду, где будет жить в своей резиденции.

Позже состоится инаугурация Джо Байдена на должность президента США и Камалы Харрис на пост вице-президента. Харрис принесет присягу в 18:00 по киевскому времени, Байден - в 19:00.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты Америки