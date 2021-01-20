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Трамп залишив записку для Байдена перед вильотом з Білого дому

Автор: Роман Тверденко

Президент США Дональд Трамп залишив записку для Джо Байдена, який сьогодні стане 46-м президентом Штатів. Її зміст невідомо.

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Про це повідомляє Politico.

Також вітальну записку залишила і перша леді Меланія Трамп для дружини Джо Байдена Джилл. Її зміст і контекст невідомі.

Традиція залишати записку президентом перед виїздом з Білого дому відносно нова. Першим її залишив президент Рональд Рейган для Джорджа Буша-старшого в 1989 році. У ній він написав афоризм "Не дозвольте індичкам збити вас з ніг" і намалював слона (символ Республіканської партії - уточ.) в оточенні цих птахів.

Раніше сьогодні президент США Дональд Трамп залишив Білий дім і вилетів з Вашингтона до Флориди, де буде жити в своїй резиденції.

Пізніше відбудеться інавгурація Джо Байдена на посаду президента США і Камали Харріс на пост віце-президента. Харріс принесе присягу в 18:00 за київським часом, Байден - в 19:00.

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